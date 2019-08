Santa Margherita Ligure: via libera al progetto di riqualificazione e messa in sicurezza del porto

Santa Margherita Ligure. Via libera, da parte della conferenza dei servizi, al progetto di riqualificazione e messa in sicurezza del porto cittadino.

Si tratta del progetto presentato il 29 marzo scorso del valore di 15 milioni di euro ed elaborato in preventiva condivisione con tutti gli enti preposti in modo da accelerare la fase di approvazione. Un intervento considerato fondamentale per la messa in sicurezza dello scalo e della città, calibrato per reggere un evento meteorologico di forza e intensità pari alla mareggiata del 29/30 ottobre scorsi. Il prossimo step sarà la contrattualizzazione del primo lotto di lavori entro settembre 2019 in modo da rispettare i tempi previsti dal dipartimento nazionale di Protezione civile.

Il sindaco Paolo Donadoni e il vicesindaco Emanuele Cozzio con incarico speciale alla ricostruzione del porto, dichiarano con una nota congiunta: “Ancora un esempio virtuoso di come, facendo squadra con gli Enti sovraordinati, in Italia si riescano ad ottenere risultati in tempi brevi. Un esempio è stata la ricostruzione della strada per Paraggi e Portofino; l’altro esempio la messa in sicurezza del nostro porto che nel giro di nove mesi è stato distrutto, ricostruito e reso agibile ma contemporaneamente ripensato, progettato, finanziato e approvato. Un grazie particolare al presidente Toti, all’assessore Giampedrone di Regione Liguria e all’ex viceministro Edoardo Rixi. Dalla notte della mareggiata con atti concreti si sono messi costantemente a disposizione per aiutare la nostra comunità in ogni modo possibile, per superare la calamità che ci ha colpito e rendere la nostra città più sicura”.