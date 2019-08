Sampierdarena, suv scontra cassonetto, passante grave. Autista ubriaco tenta la fuga, rintracciato da polizia locale

Genova. Una donna di 72 anni è ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata colpita da un cassonetto della spazzatura mentre portava il cane a passeggio ieri sera in via Cantore.

A urtare i contenitori è stato un suv guidato da una persona risultata poi ubriaca. L’uomo, cittadino di origini ecuadoriane, dopo lo scontro, è scappato: pochi minuti dopo è stato rintracciato dalla polizia municipale e denunciato.

L’anziana è stata trasferita in codice rosso all’ospedale San Martino. Il conducente è stato fermato in via Bartolomeo Bianco, al Lagaccio e è stato denunciato per lesioni stradali e omissione di soccorso.