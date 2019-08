Sampierdarena, cane cade dalla finestra e travolge un passante

Genova. Si è sporto troppo dal balcone di casa, al quinto piano, e così un cane di grossa taglia è precipitato nel vuoto e, nella caduta, ha travolto un uomo che è rimasto ferito ed’e stato trasportato in codice giallo all’ospedale Galliera.

I fatti sono accaduti questa mattina, intorno alle 8, in Corso Martinetti, nel quartiere genovese di Sampierdarena. Secondo una prima ricostruzione il cane avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe caduto proprio nel momento in cui l’inquilino del piano terra era uscito in giardino.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e l’uomo, un cinquantenne, è stato ricoverato ma non è in pericolo di vita. Cure immediate anche per il cane, che è stato visitato da un veterinario della zona ma che avrebbe riportato lievi ferite.