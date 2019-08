Sampierdarena, bimba di tre mesi ricoverata d’urgenza per meningite. Profilassi per nove persone, ispettori Asl nel quartiere

Genova. Ricoverata ieri d’urgenza al Gaslini di Genova una bimba di tre mesi per meningite da meningococco. Le condizioni della bimba sono gravi: le prime reazioni alle cure sembrano positive ma resta al momento ancora in pericolo di vita.

Nel frattempo è scattato il protocollo d’urgenza di Asl3, previsto per casi del genere: la profilassi ha coinvolto tutte le persone state a stretto contatto con la bimba, dai genitori agli amici e parenti. In tutto almeno nove persone, ma non sono esclusi “allargamenti” ad altri soggetti.

La famiglia della piccola è residente a Sampierdarena, in una zona ora tenuta sotto controllo dagli ispettori di Asl3, per evitare il diffondersi dell’infezione: i sintomi, riscontrati anche dalla bambina poi ricoverata sono forte febbre che non si riesce a “far scendere”.