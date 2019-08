Sampdoria: si parla di André Ayew (Swansea), Francisco Trincão (Braga) e di Yevhem Konoplyanka (Schalke 04)

Genova. Boh… non ci si capisce più niente! Ogni tanto sembra che l’approdo della nave (leggi “cessione”) in porto sia di non facile soluzione… Ci vorrà tutta la perizia del “nocchiere” Luca Vialli per non fare finire in secca la trattativa… Anche perché il rischio reale consiste nella possibilità che i finanziatori si stufino ed impongano al comandante di abbandonare la nave… Comunque finché permane il silenzio della parte acquirente, resta la speranza della fumata bianca…

La cosa bella del week end è rappresentata dalla presenza in panchina di Sinisa Mihajlovic al Bentegodi e dall’abbraccio tributatogli da tutto il mondo del calcio… La cosa brutta la prestazione della Samp contro la Lazio…

Davvero, a fine gara, la depressione in casa Doria era alta, tranne che in gradinata Sud, dove si è continuato a cantare fino alla fine… È questa la grandezza del tifoso doriano, che ben conosce evidentemente le parole dette da Plutarco ai soldati che non volevano, causa tempesta, affrontare il mare, per trasportare il grano a Roma… “Navigare necesse est, vivere non necesse”… Nel senso che il bene della Sampdoria deve essere messo al di sopra di ogni cosa…

Con queste premesse, la voglia di scrivere di acquisti e vendite, è ai livelli minimi, ma anche questo “necesse est”, in una rubrica di calciomercato.

La telenovela Grégoire Defrel sta cominciando ad assomigliare a quella della cessione del pacchetto azionario, tanto che in nottata è rispuntato il nome di Emiliano Rigoni dello Zenit San Pietroburgo.

Molto più esotici i nomi di André Ayew, dallo Swansea (esterno offensivo ghanese, seguito anche dal Werder Brema), di Francisco Trincão (esterno portoghese del Braga) e di Yevhem Konoplyanka), ucraino anche lui dagli elevati costi.

Si torna a parlare anche del “Cholito” Simeone… ma significherebbe cambiar modulo d’attacco, perché non ce lo vediamo in panchina a fare il vice di Quagliarella…

Italiana, l’ipotesi del vice Ekdal (con Vieira spostato a fare la mezzala a tutto campo), individuata in Federico Viviani (scambio con Jacopo Sala).

Infine la Samp ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo, dall’Inter, di Andres Chrysostomou, centrocampista cipriota, che va a rinforzare la Primavera di Marcello Cottafava.