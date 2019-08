Sampdoria, piace Mohammed Kudus

Genova. Il cambio di maglia (dal 16 al 7) ha messo nuova benzina nel motore di Karol Linetty, indubbiamente il migliore in campo (con Vieira degno scudiero) allo “Scida” di Catanzaro, dove Di Francesco – a fine gara – ha praticamente escluso la possibilità di un arrivo di Simeone a Genova, non essendo sua intenzione rinunciare al 4-3-3, di partenza (ed essendo Quagliarella inamovibile).

Modulo cui potrebbe, caso mai, adattarsi, sulla fascia, Grégoire Defrel, che in Liguria tornerebbe volentieri (qualcuno dice addirittura al Genoa), anche se, su qualche media, si è tenuta ancora in caldo la pista Emiliano Rigoni, dello Zenit.

Mister Di Francesco ha infatti specificato di volere qualità, specialmente nel reparto avanzato e che si è quindi alla ricerca di interpreti che abbiano determinate caratteristiche (come non pensare dunque a Ben Arfa e Kamano?)

Per il resto, nel fine settimana, è passata sotto traccia la notizia di un interessamento, di Samp e Bologna, per un centrocampista della Chapecoense, Lucas Mineiro, che nell’ultima stagione ha giocato nel Ponte Preta, come pure, solo marginalmente, qualche fonte ha indicato Spezia e Spal (scambio con Federico Viviani), come alternative al Chievo per Leonardo Capezzi.

I clivensi tuttavia dispongono di argomenti più che validi per averla vinta… leggi Ibrahim Karamoko, oltre ai fratelli Emanuel e Samuele Vignato, senza contare l’opzione, veramente low cost, Andrea Seculin, come vice Audero.

Come “dodicesimo”, tuttavia, i desiderata dei tifosi blucerchiati mettono sul podio Stefano Sorrentino ed Emiliano Viviano… ma tutto sta a vedere se, i due veterani, daranno il loro assenso allo “stare in panca”…

Sempre più insistenti le voci che vogliono Morten Thorsby in partenza… al norvegese non piace la Serie B (Cremonese ed Entella) ed allora potrebbe essere ceduto all’estero (Paok Salonicco?) e portare, anche lui, qualche “palanca” in cassa, visto che è stato preso a parametro zero.

Al suo posto, a Pecini e Di Francesco, piacerebbe metter in rosa, il ghanese Mohammed Kudus, dal Nordsjaelland, mentre un ulteriore rinforzo, per la Primavera di Cottafava, potrebbe arrivare ancora dall’Inter… si tratta di Andreas Chrysostimou, centrocampista dell’Under 19 cipriota.