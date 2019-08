Sampdoria, non si muove foglia…

Genova. Calma piatta, non un refolo di vento sul mercato Samp…

Le vele blucerchiate, alzate a riva da Eusebio Di Francesco, non stanno ricevendo, in questi giorni, un alito di vento… e se anziché un marinaio, il tifoso che è in noi, fosse un contadino, direbbe “non si muove foglia”…

Piccoli sbuffi di vento portano voci dalla Francia, dove si dice che Hatem Ben Arfa (nonostante anche il Le Havre del suo mentore Paul Le Guen lo stia corteggiando) sia sempre sulla rampa di lancio per venire a Genova, anche se c’è da vincere la concorrenza del Betis Siviglia.

I media girondini, invece, riferiscono che il Bordeaux si sta già attrezzando per la sostituzione di François Kamano, chiedendo informazioni su Rémi Oudin, attaccante dello Stade Reims.

Certo che l’ideale sarebbe averli entrambi, Ben Arfa e Kamano… visto che i sogni costano poco…

Siccome la Roma non ha ancora piazzato Grégoire Defrel, reduce da una buona stagione con la Samp, eccolo riproposto in blucerchiato dalle radio romane… Possibile, ma va tenuto presente che, a Sassuolo, Di Francesco lo utilizzava soprattutto come punta centrale…

E poi, oltre agli esterni, c’è da prendere una decisione per il “dodicesimo”… Va bene Wladimiro Falcone? O si può arrivare alla sicurezza, fra i pali, di uno Stefano Sorrentino? Tutto sta a vedere se l’esperto ex clivense si convincerà ad accettare un ruolo che non contempli la maglia “numero uno”.

A proposito di maglie, ecco l’elenco ufficiale: 1 Audero, 3 Augello, 4 Vieira, 5 Chabot, 6 Ekdal, 8 Barreto, 9 Bonazzoli, 11 Ramirez, 12 Depaoli, 13 Bahlouli, 14 Jankto, 15 Colley, 16 Linetty, 17 Caprari, 18 Thorsby, 19 Regini, 20 Maroni, 21 Murillo, 23 Gabbiadini, 24 Bereszinski, 25 Ferrari, 26 Leris, 27 Quagliarella, 29 Murru, 30 Falcone, 35 Avogadri.

Come si vede, nell’elenco non compaiono Jacopo Sala, Leonardo Capezzi e Gabriele Rolando. Per l’arenzanese è ormai vicina la firma con la Reggina, ma evidentemente anche per gli altri due il trasferimento deve essere alle porte. Per il primo si continua a parlare di Parma, mentre per il secondo di Chievo.

Con la squadra veronese si è infatti aperto un canale preferenziale, che ha già dato vita alle operazioni Depaoli, Léris, Ivan e Leverbe ed altre potrebbero andare a buon fine, come ad esempio l’ingaggio dei giovani Emanuel Vignato ed Ibrahim Karamoko, da tempo nel mirino della dirigenza doriana.

Sempre parlando di giovani, si attende l’esito delle proposte avanzate alla Asteras di Tripoli e al Nordsjaelland di Farum (Danimarca), rispettivamente per Giorgos Antzoulas e Mohammed Kudus, che potrebbero flottare fra Primavera e prima squadra.

Per chiudere, appartiene, a nostro parere, al campo della fantascienza la voce che, da Firenze, riferisce di un ipotetico scambio fra Quagliarella e Simeone… che se mai dovesse arrivare a Genova, potrebbe essere ipotizzabile mettendo sull’altare il valore di mercato di Gabbiadini. A Pesaro, cullano l’idea di poter vedere con i loro colori Mohamed Bahouli, nella speranza che la Samp voglia valorizzarlo nelle Marche, ma il ragazzo franco algerino, nei match di precampionato, si è dimostrato forse più pronto dello stesso

Gonçalo Maroni, senza contare che piace anche Brescia e Spezia e che i suoi agenti sembrano più propensi ad una esperienza in Ligue 2, in Francia, piuttosto che in Serie C… e come dare loro torto? Parere personale? Lo terrei in rosa Samp… il suo dribbling potrebbe essere utile in tanti finali di gara da sbloccare…