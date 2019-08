Sampdoria, Francisco Trincão o Marko Pjaca?

Genova. Pippo Inzaghi, mister del Benevento ed il d.s. Pasquale Foggia, stanno cercando un terzino, cui affidare la fascia mancina della squadra sannita e lo hanno individuato in Tommaso Augello… ma sono già tanti i “buchi” nella rosa della Samp, vogliamo creare anche quello del vice Murru?

Nessun problema, invece, creerà la partenza di Jacopo Sala, che Semplici vorrebbe alla Spal, tanto che il d.s. estense, Davide Vignati, ha ammesso l’interesse per l’ex pupillo di Giampaolo. Nella penisola iberica, tuttavia, rilanciano, al contrario, la possibilità di un trasferimento in Spagna, al “Submarino amarillo”, il Villarreal.

Se partisse Morten Thorsby, il rimpianto sarebbe legato all’impossibilità dei tifosi di averlo visto all’opera in una “partita seria”, perché il norvegese sembra in giocatore da combattimento, più che da amichevoli. Vediamo se avremo l’opportunità di vederlo, magari con le “rondinelle” di Brescia, a portare acqua per Mario Balotelli… Tutto sta a convincere i suoi agenti, che sembrano preferire, per l’ex Heerenveen, la penisola calcidica (Paok Salonicco).

Quanto a Federico Bonazzoli, dopo i prestiti a Lanciano, Brescia, Spal e Padova, l’ago della “ruota della fortuna” non si è ancora fermato sulla voce “conferma”… solo nelle ultime ore di mercato si saprà se Osti & c. gli avranno preferito un Khouma El Hadji Babacar (chiuso a Sassuolo dall’arrivo di Grégoire Defrel e che potrebbe arrivare a Genova in cambio di Jacopo Sala) o un Mariusz Stępiński (che in Serie B, col Chievo, non vuole scendere). Continua il pressing della Vis Pesaro su Mohamed Bahlouli, a sua volta non entusiasta di andare a giocare in Serie C.

Ed in entrata? Abbiamo già parlato del portoghese Francisco Trincão, esterno d’attacco, classe ’99 del Braga, già corteggiato a gennaio da Paratici, che voleva portarlo alla Juventus. Ora ci prova Osti, magari con un prestito oneroso e relativo obbligo di riscatto.

Poi c’è l’idea (anche del Genoa) Marko Pjaca (che la Juve aveva prelevato dalla Dinamo Zagabria, con rosee prospettive, per il momento sfumate nei prestiti allo Schalke 04 ed alla Fiorentina), che, in fase di recupero da infortunio, sta allenandosi con la Primavera bianconera. Restituire al grande calcio lo sfortunato croato, potrebbe rappresentare una bella scommessa da vincere…

Al lungo elenco di ragazzi presi per l’Academy, vanno aggiunti due liguri, in arrivo dalle opposte Riviere. Si tratta di Davide Garibbo, classe 2003, è un difensore centrale ex Asd Imperia e di Niccolò Bracco, un 2005 ex Spezia.

Infine, per la Primavera, si sta cercando di prendere, dalla Lazio, Federico Scaffidi, un attaccante del 2001 e nel contempo di riallacciare i contatti con il Santos per Kaique Rocha, difensore brasiliano di pari età del laziale.