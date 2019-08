Sampdoria, è Defrel l’idea giusta?

Genova. È una rubrica di mercato, questa, ma come non spendere ancora due parole sulla partita di Crotone?

Perché è pur vero, che la Samp non ha giocato bene, ma a Di Francesco va riconosciuto il merito che “erano anni che non si vedeva il Doria puntare la porta così velocemente”…

È il commento di un tifoso su un forum blucerchiato, con cui sentiamo di concordare, cullando anche noi l’idea (o meglio la speranza) che la profondità del gioco troverà maggiori sbocchi con veri interpreti del ruolo, ad occupare gli spazi d’attacco esterni.

Di Francesco, anche negli spogliatoi dello ‘Scida’, ha ribadito, con apparente ‘nonchalance’, di aver avuto assicurazioni al riguardo… quindi non resta che aspettare e magari scoprire “da chi” le ha avute…

Pensare a Vialli è una utopia?

Intanto, l’arenzanese Gabriele Rolando ha detto addio al mondo Sampdoria, con belle parole e tanta voglia di conquistare la stima dei tifosi della Reggina, abituati in passato ad applaudire giocatori del livello di Andrea Pirlo e Franco Causio, tanto per citarne solo un paio.

Scartata, a quanto pare, la pista Simeone, qualora alla fine si decidesse di non promuovere Bonazzoli al grado di “vice Quaglia”, la pesca del sostituto potrebbe essere fatta nel “vivaio” clivense (Mariusz Stępiński), oppure in quello dei “lancieri” dell’Ajax, con la new

Kasper Dolberg, magari soffiandolo al Nizza, che – ironia della sorte – sta utilizzando una maglia copia/incolla di quella blucerchiata della Sampdoria.

Nelle ultime ore, è emerso anche il nome dell’argentino Nicolás González (attaccante dello Stoccarda, ex Argentinos Juniors) ma, ripetiamo, quello che serve a Di Francesco sono gli esterni… e tra i profili in lizza, oltre a Ben Arfa, Kamano e Rigoni, stando ai media spagnoli, è spuntato pure Adrián Embarba Blázquez, un’ala, neanche tanto giovane (classe ’92), che gioca nel Rayo Vallecano.

Parlavamo di Chievo e di come i rapporti fra le due società siano idilliaci… lo confermerebbe anche la voce che riferisce del rifiuto veronese ad una proposta del Bayern Monaco per Emanuel Vignato, con l’idea di privilegiarne una della Sampdoria, che accontenterebbe anche la famiglia del giocatore, che gradirebbe abbinare al trasferimento anche il più giovane fratello Samuele Vignato (classe 2004).

Ma, alla fine, ci punge vaghezza, che il prescelto sarà Grégoire Defrel… Certo, non un esterno puro, ma non crediamo che Di Francesco avrebbe di che lamentarsi troppo… Addirittura si parla di una sua telefonata per convincere il francese…

Un’opzione simile (per caratteristiche tecniche) è rappresentata da Musa Barrow, irrimediabilmente chiuso, nell’Atalanta, da Duván Zapata. Sul gambiano però ci sono anche Cagliari e Verona.

Da Salerno erano emerse voci di un interessamento della squadra di Gian Piero Ventura per Regini (ed anche per l’ex Andrea Costa), ma il procuratore di Vasco ha dichiarato che il suo assistito al momento sta bene a Genova ed ha escluso che possa muoversi da Genova… capita quando fai contratti a lunga scadenza…

Non può mancare un aggiornamento sul futuro di Bahlouli, che la dirigenza della Vis Pesaro sta cercando di convincere al trasferimento nelle Marche, dopo aver ottenuto la disponibilità del management doriano, che ha praticamente concluso il tesseramento del “Primavera”, centrocampista cipriota, Andreas Chrysostimou (dall’Inter, ex Anorthosis).

Infine, a fine mese, è previsto un consiglio di amministrazione… che abbia all’ordine del giorno anche il punto della situazione societaria?