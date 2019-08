Sacchetto contenente cianuro di potassio trovato in via Emilia, strada chiusa e intervento dei vigili del fuoco

Genova. Via Emilia, nel quartiere genovese di San Gottardo, in Val Bisagno, è stata chiusa al traffico per consentire un intervento molto delicato dei vigili del fuoco.

Sul posto il nucleo Ncbr, quello che entra in azione in caso di emergenze chimiche, sta bonificando la zona dopo il ritrovamento di un sacchetto contenente quello che è risultato essere cianuro di potassio.

Il cianuro di potassio è una sostanza altamente tossica. Lo ione CN- infatti, una volta nel corpo umano, si lega all’atomo di ferro contenuto nell’enzima citocromo ossidasi, inattivandolo irreversibilmente. L’enzima citocromo ossidasi è uno degli enzimi più importanti nel corpo umano: fa in modo che le cellule possano utilizzare l’ossigeno assunto respirando, e senza di esso le cellule morirebbero per mancanza di ossigeno.

Ancora non è chiaro chi e perché abbia depositato il sacchetto per strada. Il cianuro di potassio viene utilizzato nei processi di lavorazione dell’acciaio ma anche per sviluppare fotografie. Se inalato o ingerito può essere letale a partire da 200, 300 milligrammi.

Sul posto la polizia locale. Il traffico viene deviato sulla sponda opposta del torrente Bisagno.