Ruba l’auto a un’amica, ma viene scoperto e denunciato dai carabinieri

Savignone. I carabinieri della stazione di Savignone, nell’entroterra di Genova, hanno denunciato per furto con destrezza un ventenne, genovese e incensurato, che ha preso le chiavi di un’automobile di proprietà di una conoscente e dopo essersi messo alla guida ha causato un incidente.

Ha quindi abbandonando il mezzo sul posto per darsi alla fuga. Gli ulteriori accertamenti hanno evidenziato che il giovane era pure sprovvisto di patente di guida: non gli era stata ritirata, non l’aveva proprio mai conseguita.

L’auto è stata restituita alla legittima proprietaria.