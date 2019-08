Genova. Alcune notti fa un rogo, evidentemente doloso, aveva distrutto alcune auto e scooter in un piccolo parcheggio a Sori, in via Teriasca. Le prime indagini avevano evidenziato come le fiamme si fossero propagate da un vicino cassonetto alle vetture.

I carabinieri, analizzando alcuni filmati di videosorveglianza puntati proprio sull’area di sosta, hanno scoperto l’autore del rogo.

Si tratta di un 34enne milanese residente a Genova in via Granello. L’uomo, pregiudicato, è stato identificato grazie ai video. Non ha saputo giustificare il suo gesto. E’ stato denunciato a piede libero.