Recco, scattano i rilievi sui fondali: divieto di balneazione e navigazione

Recco. Il fondale marino antistante la spiaggia centrale e la spiaggia dei Frati di Recco, oggi sarà oggetto del rilievo batimetrico a cura della ditta Drafinsub, incaricata dal Comune.

Attiva quindi anche l’ordinanza della capitaneria di porto che prevede l’interdizione della navigazione e della balneazione nello specchio acqueo interessato e per un raggio di almeno 50 metri dai mezzi operativi, per ragioni di sicurezza e per non interferire con i dati dei rilievi.

“Il rilievo è propedeutico alla redazione del progetto di risistemazione e difesa del litorale – spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo – un passaggio necessario, e da fare al più presto, per portare a termine l’intera operazione che avrà tempi tecnici e burocratici”.

Per quanto riguarda la spiaggia dei Frati, oltre al monitoraggio completo dei fondali propedeutico al ripascimento dell’arenile, si procederà a verificare la possibilità di realizzare una protezione a scogliera della spiaggia. Il rilievo batimetrico sarà effettuato in solo nella giornata di oggi.