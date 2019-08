Recco, arrivano i pali della luce “intelligenti”: luce, telecamere, wi-fi e risparmio energetico

Genova. Parte da largo dei Mille la prima sperimentazione di un nuovo sistema di pali della luce intelligenti. A Recco non solo illumineranno la strada e vigileranno sulla sicurezza dei cittadini, attraverso le telecamere di sorveglianza, ma offriranno la connessione wi-fi in tutta la zona, il monitoraggio sul conferimento dei rifiuti e garantiranno il risparmio sul consumo dell’energia elettrica del 70%.

L’installazione, a costo zero per il Comune dei Recco, sarà curata dalla società Himarc di Genova e riguarderà i 3 punti luce presenti su un palo collocato al centro di Largo dei Mille e il punto luce sul palo in corrispondenza di via Assereto. Il livello di sicurezza dei cittadini sarà innalzato tramite l’impiego di tecniche di “intelligenza artificiale”, in grado di interpretare in tempo reale i tracciati video delle telecamere, per individuare situazioni di pericolo per persone o cose e, in tempo reale, di promuovere interventi mirati a evitare o almeno ridurre conseguenze più gravi.

Due punti luce verranno sostituiti con tecnologia Marc 5D-S equipaggiati ciascuno con due telecamere, microfono e altoparlanti; due punti luce verranno sostituiti con due apparati 5D-L configurati per la sola funzione di illuminazione. Il server, con relativo software di controllo e supervisione, sarà installato nel centro di controllo della Polizia Locale. La sperimentazione durerà 6 mesi.

“Queste tecnologie trasformeranno l’illuminazione pubblica in una rete in grado di dimezzare i costi dell’energia elettrica mentre la presenza di telecamere consentirà di ampliare il sistema di sorveglianza, utile anche ai fini della vivibilità e della sicurezza urbana. Recco è sempre più votata a diventare una città smart” commentano il sindaco Carlo Gandolfo e il consigliere delegato alla sicurezza Franco Senarega.