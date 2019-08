Rapallo, ragazzo di 16 anni in arresto cardiaco: forse folgorato da un cavo elettrico mentre usciva dall’acqua

Rapallo. Un ragazzo di 16 anni è andato in arresto cardiaco questo pomeriggio nella zona del castello di Rapallo. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona.

I medici del 118 hanno rianimato il ragazzo, e lo hanno portato all’ospedale di Lavagna. e’ successo nella spiaggia nei pressi del Castello di Rapallo.

Ancora non è chiara la dinamica di quanto accaduto. Il giovane potrebbe essere stato folgorato da un cavolo elettrico mentre usciva dall’acqua ma gli accertamenti sono in corso.

Il ragazzo, nato in Portogallo ma residente in Svizzera, era in vacanza a Rapallo con i genitori.

L’area nel frattempo è stata posta sotto sequestro.