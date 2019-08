Rapallo, 15enne cade dal secondo piano. In codice rosso al San Martino di Genova

Genova. Per cause ancora da chiarire un ragazza è precipitata dal balcone di una abitazione, cadendo sulla strada. E’ successo a Rapallo, in via Marco Polo.

Si tratta di una 15enne di Modena, in vacanza in riviera con i genitori. Immediati i soccorsi, che hanno raggiunto la ferita, predisponendo per il suo immediato trasferimento al pronto soccorso di Genova. Nella caduta ha subito diverse ferite.

Al momento non è chiara la dinamica. Il padre ha detto che l’adolescente ha perso l’equilibro ma le forze dell’ordine non escludono il gesto volontario.