Rapallo. Raduno della prima squadra per la preparazione in vista della nuova stagione alle porte e Rapallo Pallanuoto pronto a presentarsi sulla linea di partenza con altri tre, importanti colpi di mercato a rinforzare la rosa. Alla corte del tecnico Luca Antonucci, ecco Carola Falconi (portiere), Chiara Foresta (marcatore del centro con il fiuto del gol) e Francesca Colletta (marcatore).

Falconi, classe 1991, dopo la lunga militanza tra le fila del Bogliasco e l’esperienza in Serie A2 lo scorso anno con il Sori Pool Beach, torna a giocare nella massima serie portando al Rapallo un bagaglio di grande esperienza. “Ho scelto di indossare la calottina del Rapallo perché ho tanta voglia di giocare in un campionato dove le sfide sono all’ordine del giorno e gli obiettivi societari sono ambiziosi – racconta Carola -. Ho colto al volo l’opportunità di potermi, di nuovo, confrontare con il massimo campionato dopo un anno trascorso con la Sori Pool Beach: società e compagne di squadra che ringrazio tanto per avermi dato la possibilità di tornare a giocare allo sport che amo divertendomi. Che dire… sono veramente entusiasta di cominciare! Ce la metterò tutta per non deludere la fiducia riposta in me dall’allenatore e dal presidente Antonucci, che hanno deciso di puntare sulla mia esperienza di giocatrice in un ruolo difficile e determinante come quello del portiere. Ringrazio pertanto la società Rapallo Pallanuoto, con l’auspicio di potermi divertire insieme alle mie nuove compagne di squadra togliendoci delle soddisfazioni!”.

Foresta, nata a Napoli nel 1998, si presenta a Rapallo con un biglietto da visita di tutto rispetto: nella scorsa stagione è stata capocannoniere del girone Sud di A2 con la calottina dell’Acquachiara. Chiara è nel giro delle Nazionali giovanili: con le azzurrine Under 18 ha vinto il bronzo ai Mondiali di Auckland nel 2016. “Ho scelto di giocare la prossima stagione a Rapallo perché la vedo una buona opportunità di crescita sia sportiva che personale – commenta Chiara -. È comunque una squadra che lavora e che si è sempre piazzata bene nonostante squadre avversarie con un organico molto esperto e difficile da affrontare; penso di poter aver il giusto spazio per dimostrare a me stessa e alla società di essere all’altezza di affrontare un campionato di A1 nonostante io abbia potuto militare nella massima serie per un anno soltanto, quando avevo 16 anni. Non vedo l’ora di cominciare e di conoscere a pieno la società, l’allenatore e soprattutto le mie nuove compagne di squadra dalle quali posso imparare molto“.

Colletta, classe 2000, è cresciuta nel vivaio del Pescara Pallanuoto e proviene dal F&D H2O. Anche lei, come per Foresta, vanta diverse presenze in azzurro con le nazionali giovanili. “Avevo bisogno di nuovi stimoli e il progetto del Rapallo mi è sembrato fin da subito alla mia portata e l’ho abbracciato in pieno – spiega Francesca -. Spero che questa stagione possa essere più che positiva e non vedo l’ora di dare il mio contributo per portare in alto il nome della Rapallo Pallanuoto”.

Soddisfatto il presidente Enrico Antonucci: “Dopo Bujka e Kuzina, ecco altri tre validi rinforzi per essere ancora più competitivi. Falconi è un portiere di grande esperienza, sarà un valore aggiunto dentro e fuori dall’acqua. Foresta e Colletta sono due giovani molto promettenti che hanno voglia di emergere e far bene in massima serie. A tutte loro auguro un in bocca al lupo per una stagione ricca di soddisfazioni”.