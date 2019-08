Rapallo, la ragazza caduta dal terrazzo migliora. I medici: “Sveglia e vigile”

Genova. Era caduta dal terrazzo del secondo piano, e per molte ore ha lottato tra la vita e la morte. Oggi le belle notizie: la situazione è in miglioramento, non rapido, ma netto.

Secondo i medici del pronto soccorso del San Martino, che questa mattina hanno estubato la ragazza di quindici anni, intubata in rianimazione dall’arrivo in ospedale ieri mattina.

“Sveglia e vigile” sono le parole usate dal bollettino medico di aggiornamento: il primo passo s stato fatto.