Ragazzo folgorato a Rapallo, indagato il sindaco Bagnasco

Rapallo. Il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco è indagato insieme ad altre 3 persone nell’inchiesta sul malore che ha colpito un ragazzo tedesco in vacanza rimasto folgorato toccando un impianto elettrico mentre usciva dall’acqua dopo un bagno.

A riferirlo è l’agenzia Ansa che conferma che, con il sindaco, risultano indagati l’assessore Arduino Maini, un funzionario e il dirigente di una ditta che ha realizzato l’impianto elettrico sotto accusa. Si indaga per lesioni colpose.

Il ragazzo, che ha compiuto 17 anni nei giorni scorsi in ospedale, il 3 agosto aveva rischiato la vita sulla spiaggia dell’Antico Castello, simbolo del borgo ligure. Era uscito dal mare e si era appoggiato a un tubo rimanendo folgorato avevano riferito i testimoni che lo avevano soccorso.

Andato in arresto cardiaco, è stato salvato anche grazie a un defibrillatore situato nei pressi del monumento. La procura di Genova indaga per accertare le responsabilità. La famiglia del giovane ha sporto denuncia ed ha trasferito il ragazzo in una clinica tedesca.