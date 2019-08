Quinto, dal 5 all’8 settembre torna Wave Sound: giochi, festa, musica e specialità alla salsa di noci

Genova. Dopo il grande successo della scorsa edizione, il Wave Sound dà appuntamento ai genovesi al molo dei giardini di Quinto.

Il programma di giovedì 5 settembre. La festa inizia già alle 10 del mattino con tornei sul campo Saponato (calcio, volley e molto altro, da far invidia a qualunque #schiumaparty) e un torneo di Beer Pong. A partire dalle 17, poi, inizieranno a suonare i Twenty first century, i Sette ottavi e Arbi ft. Julian Burzio, seguiti alle 21 dall’esibizione di quattro Dj: Mr H, Whytho, Boothed, ed Ephesto. Ma non basta: chiunque porterà un limone tra le 19 e le 21 potrà avere due birre al prezzo di una.

Non solo. Nelle serate del 6, 7 e 8 settembre ci sarà la festa della salsa di noci. Tre serate all’insegna del divertimento per tutte le età, con musica tradizionale dal vivo, truccabimbi, giochi per bambini, piatti tipici liguri e tanto altro.

Nel dettaglio, venerdì 6 settembre avrà luogo lo spettacolo di animazione per bambini “La Mia Terra di Fiabe e Magie”, seguita il 7 da “Tango, Revival e Molto altro…” grazie al Caribe Tango Club e l’8 da una suggestiva “Serata Zelig” a base di stand-up comedy e risate con I Loser e Daniel Raco.

Tra i graditi sponsor quest’anno anche Kaplan, che rinnova ancora una volta l’impegno nel supportare le iniziative organizzate da giovani per i giovani.

Per ulteriori informazioni la pagina Facebook Genoa Vision, quella Instagram e quella dell’evento.