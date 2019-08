Quattro nuove botteghe storiche a Genova e un concorso di idee per trovare il logo che le rappresenti

Genova. Sono state presentate oggi le quattro nuove botteghe storiche e i tre locali di tradizione, che si aggiungono alle trentanove botteghe storiche già esistenti e ai diciannove locali di tradizione e un Locale di interesse culturale e riconosciuti in precedenza. Tutti negozi e attività artigianali attivi da almeno 50-70 anni, ma molti da 200 anni e anche più.

Da agosto 2019 entrano a far parte della short list Abbigliamento Athos, Antica Farmacia della Maddalena, Abbigliamento Costa, Elettrauto Battifora (botteghe) e Butteghetta Magica, Gastronomia De Micheli, Merceria Rosellini (locali di tradizione). Qui l’Albo delle Botteghe Storiche, dei Locali di Tradizione e dei Locali di Interesse Culturale ufficiale.

L’assessore al Commercio e Turismo Paola Bordilli sottolinea che: “Genova viene sempre più riconosciuta dai turisti come un unicum proprio per la sua autenticità e sono convinta che le botteghe storiche e i locali di tradizione, di cui come Assessore sono orgogliosa, ne rappresentano un perno fondamentale e basilare. Attendiamo le risposte alla call for ideas per il logo e, nel mentre, siamo già al lavoro per nuove idee e proposte che già entro l’anno verranno presentate alla città e anche oltre il livello locale vista l’unicità delle botteghe genovesi a livello nazionale”. “Siamo davvero contenti di queste new entry – afferma Maurizio Caviglia, segretario generale della Camera di Commercio – perché le botteghe definiscono l’identità urbana di una città e i genovesi hanno con loro un bel rapporto affettivo”.

In questa occasione il Comune di Genova lancia – da martedì 6 agosto sul sito istituzionale – una Call for Ideas, aperta a tutti i creativi genovesi e non, per la realizzazione di un logo che renda identificabile at glance una Bottega storica o Locale di tradizione o d’interesse culturale. Questo il link. Il progetto grafico selezionato da una commissione, composta da Comune di Genova e Camera di Commercio, riceverà un contributo di 2.500 euro a fronte dei quali l’ideatore cederà tutti i diritti di utilizzo all’Ente civico. La domanda deve essere presentata entro le ore 12 del 30 settembre 2019.