Puliga e Cannella: podio tricolore e pass europeo per gli assi del footgolf

Genova. Roberto Puliga e Salvatore Cannella hanno conquistato il terzo posto al campionato nazionale 2019 di footgolf a coppie. Con il podio, arriva anche il pass per il campionato europeo di fine settembre.

La coppia milita tra le fila della Asd Bitta footgolf team, che per la terza volta consecutiva qualifica i suoi rappresentanti in una competizione internazionale. Il team si allena nei campi del Golf club Albisola e miete successi in tutto il paese.

Decisiva per la classifica è stata la sesta tappa del campionato, conclusasi ieri sera a Castell’Arquato. Puliga e Cannella hanno concluso al terzo posto la classifica generale, garantendosi così la maglia azzurra per l’Europeo di Oxford. Le gare si disputeranno al Magnolia park dal 27 al 29 settembre.

Il footgolf è una disciplina in forte crescita, che unisce la precisione del golf con la passione del calcio. La crescente qualità delle competizioni sta facendo anche incrementare le potenzialità di questa disciplina.