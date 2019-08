PSA Olympia pronta per la nuova stagione: i roster di Serie B2 e Serie C

Genova. La PSA Olympia è pronta a vivere una stagione da protagonista, al suo secondo anno in Serie B2. La formazione gialloblù, allenata da Matteo Zanoni, coadiuvato da Paolo Corrado, ha completato il roster e assegnato i numeri di maglia.

Sono dodici le Leonesse a disposizione del coach; in aggiunta ci saranno a rotazione le giovani dell’Under 18. Ecco la formazione: 1 Bossi Martina (libero), 3 Truffa Silvia, 4 Montedoro Aurora, 5 Castelli Giorgia, 6 Scurzoni Sara, 8 Pieroni Mercedes, 9 Montedoro Martina, 10 Conterno Roberta (libero), 11 Antonaci Silvia, 12 Parodi Anna, 15 Tonello Sveva, 17 Bilamour Giulia.

La società del presidente Giorgio Parodi sarà ai nastri di partenza anche in Serie C femminile, sotto la guida di coach Yuri Valente, affiancato da Andrea Barabino. Un esordio nella massima categoria regionale con atlete dell’Under 18, un paio di “over” comunque giovani e, a rotazione, le Under 16. Le genovesi saranno la squadra più giovane del campionato, con l’intento di far crescere sempre più il settore giovanile.

La squadra: 1 Pastorino Martina, 2 Bremide Beatrice, 6 Trentarossi Lucia, 7 Sciutto Alessia (libero), 8 Beverini Eugenia, 10 Ottonello Giulia, 11 Mariscotti Chiara, 12 Capellino Elisabetta, 13 Bottino Elena, 14 Fiorucci Gaia, 16 Ferrando Asia (libero), 18 Allegri Sara, 26 Polisini Arianna.

Nella foto: le maglie per la nuova stagione