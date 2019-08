Pronto a partire il torneo Slam by Head 2019

Il Tennis Club Genova ha reso noto di avere aperto le iscrizioni al prossimo torneo Slam by Head 2019, l’evento dedicato al tennis giovanile che scatterà il prossimo 4 settembre. Gli orari di gioco e i tabelloni saranno resi noti sul sito societario il giorno precedente alle varie partite con le finali previste per domenica 22 settembre.

Saranno tre le categorie d’iscrizione previste. L’under 10 maschile e femminile, le cui iscrizioni termineranno martedì 3 settembre; gli under 12-14-16 di entrambi i sessi di 4^ categoria per cui la data limite è lunedì 2 settembre; gli under 12-14-16 di entrambi i sessi di 3^ e 2^ categoria le cui iscrizioni saranno le ultime a chiudere venerdì 6 settembre.