Pro Recco Rugby, lo staff tecnico per la nuova stagione sportiva

Recco. La Pro Recco Rugby ha definito gli allenatori ed educatori del settore giovanile, oltre a riconfermare i tecnici di prima squadra e Cadetta.

Gli Squali, in Serie A, saranno ancora guidati da Callum McLean, coadiuvato da Davide Noto come allenatore della mischia.

Confermato anche il tandem alla guida della seconda squadra, promossa in Serie C1, composto da Daniele Canoppia e Valerio Murolo, confermati anche come coach dell’Under 18 ed affiancati dal pilone Francesco Avignone.

Novità in casa Under 16, con il duo formato da Andrea Di Patrizi e Lucas Tagliavini in panchina e Davide Noto ad occuparsi della mischia. Per i due intraprendenti ragazzi c’è anche un ulteriore incarico di responsabilità: sono i nuovi direttori tecnici del settore giovanile, dall’Under 16 all’Under 6.

L’Under 14 sarà guidata da tre giovani Squali e da uno dei super “old”: Alessandro Regestro, Pietro Gaggero, Niccolò Mitri e Luciano Rotella. Questo poker sarà affiancato da Alessio Casareto, che si occuperà dei fondamentali della mischia chiusa.

Per l’Under 12 ci saranno l’esperienza di Gabriele Annunziato e l’entusiasmo e le qualità di Andrea Actis, Marco Monfrino e Michael Matulli.

L’Under 10 vedrà sulla sua panchina un graditissimo ritorno nella galassia biancoceleste: l’ex pilone argentino Federico “Fico” Bruera. Insieme a lui, l’esperto educatore Luca Redaelli, Stefano Olcese e Giulia Bertulazzi.

Seguiranno i primi passi nel rugby degli Squalettini Under 6 e Under 8 Samuele Ferré, Sergio Siri, Matteo Demarchi e Giulia Bozzo.

Gli staff tecnici delle varie categorie giovanili potranno inoltre avvalersi dei consigli e del lavoro di due consulenti d’eccezione: Vittorio Gatti e Carlo Gatti. Il preparatore atletico è sempre l’inarrestabile Luigi Massone.

Gli allenamenti della stagione 2019/2020 sono iniziati lunedì 19 agosto per la prima squadra e martedì 20 agosto per Cadetta e Under 18; scatteranno mercoledì 18 settembre per tutti gli altri.