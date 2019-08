Pro Recco Rugby al via con una squadra “fatta in casa”

Recco. Come da tradizione, il raduno della prima squadra apre ufficialmente la nuova stagione della Pro Recco Rugby, con saluti e discorsi di rito a precedere l’inizio della temutissima preparazione atletica.

La Pro Recco Rugby, ancora guidata da coach Callum McLean, sempre affiancato da Davide Noto per la mischia e da Luigi Massone come preparatore atletico, affronterà il campionato di Serie A 2019/20 con una formazione che torna ad essere a forti tinte biancocelesti, con tanti giocatori liguri e “di casa” e pochi e mirati innesti da fuori, tra i quali i nuovi arrivati Luca Roden, chiamato a sostituire in cabina di regia Bast Agniel, e il pilone Andrea Paparone, entrambi provenienti dal Valsugana, e i riconfermati torinesi Mirko e Marco Monfrino.

L’elenco completo dei giocatori che vestiranno la maglia della prima squadra è in via di definizione e sarà arricchito anche da alcuni tra i più promettenti ragazzi provenienti dal settore giovanile.

“Quest’anno abbiamo pensato una squadra spiccatamente fatta in casa – conferma McLean – perché pensiamo di essere di nuovo maturi per farlo bene, con un gruppo che è andato sempre in crescendo nelle ultime due stagioni, giovani di qualità da inserire in rosa e l’importanza fondamentale dell’attaccamento alla maglia. Non nascondiamo di voler provare a fare qualcosa di importante nel campionato che ci aspetta ma, prima di tutto, il nostro obiettivo è cercare di iniziare subito con il piede giusto, ripartendo da dove eravamo rimasti (un bellissimo terzo posto finale nel girone al termine del campionato scorso) e non con le grandi difficoltà che, invece, hanno segnato la prima parte delle nostre ultime due stagioni, costringendoci sempre ad inseguire dopo aver lasciato per strada punti preziosi”.

Il cammino biancoceleste da qui al 20 ottobre, data di inizio del campionato di Serie A, si preannuncia denso di appuntamenti e test: il 31 agosto lo svago ed il divertimento del Palio dei Quartieri, tradizionale appuntamento di touch rugby inserito nell’ambito delle iniziative per la festa dell’8 settembre, il 14 settembre un allenamento con Ivrea, il 28 settembre con Franciacorta, il 5 ottobre un test con VII Torinese e, il 12 ottobre, chiusura con Noceto. Quest’ultimo test si terrà in terra parmense, mentre tutti gli altri impegni saranno al Carlo Androne.

Con la nuova stagione, la società ha dato il via anche ad un ulteriore canale di comunicazione con i suoi tifosi e con tutti gli appassionati: è nato il canale Telegram della Pro Recco Rugby, dove condividere in tempo reale notizie flash e risultati. Questo nuovo spazio va ad affiancarsi al sito internet, alla pagina Facebook e agli account Instagram e Twitter.