Priosa, auto in fiamme nella notte. L’intervento dei Vigili del Fuoco

Genova. La scorsa notte una vettura è andata a fuoco poco prima della mezzanotte a Priosa, frazione di Rezzoaglio in Val d’Aveto.

Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco di Chiavari che hanno domato le fiamme prima che l’incendio potesse allargarsi anche ad altri mezzi e abitazioni.

Al momento si ignorano le cause che hanno provocato il rogo della vettura: indagini sono in corso, e non è esclusa la pista dell’atto vandalico.