Porto, primo scalo al terminal Imt Messina per la nuova rotta Msc dal Canada.

Genova. Primo scalo a Genova, nel terminal IMT del Gruppo Messina, per il servizio Canada Express 1 di MSC. A effettuare le operazioni di sbarco e imbarco è stata la nave portacontainer “MSC Monica” che collegherà il Terminal multipurpose genovese IMT – Intermodal Marine Terminal – con Montreal in 12 giorni, scalando i terminal di trasbordo di Gioia Tauro e Sines (Port rotation: Montreal – Gioia Tauro – Livorno – Genova – Sines – Valencia – Montreal).

Le navi in linea per questo servizio sono MSC Monica, MSC Martina, MSC Carmen, MSC Shaula, MSC Diego, MSC Paola, MSC Tamara con capacità comprese tra i 3.398 ed i 4.860 teus.

Per il terminal (in grado di movimentare containers, rotabili e merce varia) conto terzi, quello con il Canada è il secondo servizio di MSC (a precederlo era stato l’anno scorso il Tyrrhenian Service) in schedule.

Il terminal IMT è attrezzato per riempimento, svuotamento e magazzinaggio anche in strutture refrigerate, oltre all’approntamento dei contenitori al carico, in una visione integrata di one stop, one shop.

Nel terminal IMT sono in corso i lavori di riempimento tra le banchine Canepa e Ronco che entro la fine del 2020 renderanno disponibile in testata una banchina del Ronco che crescerà dagli attuali 345 metri a 695 metri, con conseguente incremento a 1.350 metri lineari delle banchine complessive del terminal, dotate di un pescaggio sino a -14.00 m.