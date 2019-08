Porto antico, dopo la tragedia nuove regole per la ruota panoramica: si potrà salire solo in due

Genova. Vietato salire sulla ruota panoramica se non si è almeno in due. Lo hanno deciso i gestori della giostra che si trova a piazzale Mandraccio dopo la tragedia di venerdì sera, quando una donna tedesca di 51 anni ha deciso di lanciarsi nel vuoto, tra lo sgomento e il terrore dei tanti genovesi e turisti che affollavano il porto antico in cerca di un po’ di fresco.

La ruota è ripartita ieri pomeriggio, dopo il via libera del pm Valentina Grosso, che espletati i controlli sulla sicurezza delle cabine, ha dissequestrato la ruota.

Ma in molti al Porto antico, che hanno assistito a quanto accaduto o han letto siti e giornali, guardano la giostra con una certa apprensione. Per questo forse la decisione dei gestori di avere una garanzia in più rispetto a scelte che ovviamente loro non potevano immaginare.

Della donna deceduta dopo il tragico volo non si sa molto se non che nella borsa ha lasciato una lettera e che da tempo era in cura per depressione.