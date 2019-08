Porto antico, dopo il suicidio la ruota panoramica finisce sotto sequestro

Genova. Contrariamente a quanto appreso ieri sera tramite la società porto antico, la procura di Genova ha deciso di sequestrare per intero la ruota panoramica che si trova in piazzale Mandraccio al Porto antico dopo il suicidio di ieri sera.

Il sostituto procuratore Barbara Grosso infatti ha chiesto che vengano svolti accertamenti sulla struttura e soprattutto sui dispositivi di chiusura delle cabine.

La turista tedesca di 51 anni, che ieri sera ha deciso di togliersi la vita, ha aperto la cabina quanto la ruota si trovata nel punto più alto.

“Credevamo fosse un manichino, una qualche forma di spettacolo – raccontano alcuni testimoni – perché la donna si è lanciata in prefetto volo d’angelo, poi abbiamo visto che si muoveva”.

In tantissimi che erano presenti ieri sera al porto antico sono ancora sotto choc. Molti di loro erano bambini. Ai piu piccoli, per non impressionarli troppo, qualche genitore ha raccontato che stavano girando un film.