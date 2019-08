Porto antico, domani sera canzoni e musica per rileggere Il vecchio e il mare

Sabato 10 agosto una rilettura in musica del celebre romanzo di Hemingway per il Sea Stories Festival.

Da quattro anni l’Isola delle Chiatte è stata eletta location ideale per raccontare storie di mare e lo sa bene il Sea Stories Festival, che per la sua seconda edizione porta in scena quattro spettacoli molto diversi ma tutti con lo stesso, grande protagonista.

Dopo la magia del Balletto Teatro Torino, sabato 10 agosto è la volta di uno spettacolo di parole in musica che parte dall’appassionante storia narrata da Ernest Hemingway nel suo romanzo più amato.

Con la voce narrante di Lorenzo Malvezzi, autore anche delle musiche insieme a I Kazuti, “Il Vecchio e il Mare” racconta la storia di Santiago, anziano e stanco pescatore, e della sua personale sfida contro la natura.

Con Andrea Anzaldi al basso e Francesco Milanolo alla batteria, lo spettacolo sarà inoltre arricchito dalle scenografie in livepainting create sul momento da Diego Toscani.

Sea Stories Festival proseguirà poi domenica 11 agosto con “Jenny al molo delle puttane” del Collettivo Franco Cinara, per terminare con “Ulisse”, il nuovo spettacolo di e con Igor Chierici e Luca Cicolella, dal 23 al 27 agosto, sempre all’Isola delle Chiatte.

Info utili sullo spettacolo “Il vecchio e il mare”:

Artista: Lorenzo Malvezzi

Data: sabato 10 agosto 2019

Orario: apertura ore 21:00; inizio spettacolo ore 21:30

Location: Isola Delle Chiatte