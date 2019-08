Ponte per Genova, arrivati in cantiere anche i conci in acciaio per la terza campata

Genova. Arrivati al cantiere sul Polcevera i conci della terza campata del futuro ponte Per Genova (come si chiama temporaneamente in attesa che un concorso pubblico individui il nome definitivo), partiti dallo stabilimento Fincantieri di Castellammare di Stabia la scorsa settimana.

Procede a ritmo serrato il lavoro dei tecnici del consorzio Fincantieri-Salini Impregilo per il nuovo viadotto: nel cantiere di ponente inizieranno in settimana i lavori per l’elevazione della pila 4 mentre proseguono i lavori per i blocchi di calcestruzzo armato delle pile 2, 7 e 8 e per l’elevazione delle pile 5, 6 e 9.

Nel cantiere di levante sono invece partiti i lavori per la realizzazione delle sottofondazioni delle pile 14, 15 e 16 e quelli propedeutici all’allaccio con l’autostrada A7.