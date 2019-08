Genova. Nel primo anniversario del disastro di Ponte Morandi, Genova, ancora una volta, si stringe nel ricordo di quel tragico giorno, abbracciando nuovamente i parenti delle 43 vittime del crollo.

Per l’occasione tanti i rappresentanti istituzionali arrivati nel capoluogo ligure: dal premier Giuseppe Conte, i vice premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, ai ministri Trenta, Bonisoli, Tria e Costa, oltre al sindaco e commissario Marco Bucci e il presidente di Regione Liguria nonché commissario per l’emergenza Giovanni Toti. Applausi scroscianti per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che come prima cosa si ha parlato con i rappresentanti dei parenti delle vittime.

Le celebrazioni ufficiali sono iniziate con la messa celebrata dal cardinal Bagnasco: l’altare è stato predisposto nei pressi delle pila 9 del nuovo ponte che sta sorgendo a pochi passi dal luogo della strage, con il crocifisso preso dalla chiesa del Campasso, un crocifisso che aperte le porte delle chiesa guardava appunto il Morandi.

Dopo la messa i messaggi dei presenti. Marco Bucci, sindaco e commissario per la demolizione e ricostruzione di Ponte Morandi: “ONoi oggi ricrodiamo la tragedia, ricordiamo le vittime, ma vorrei ricordare chi ha perso la casa, il lavoro, chi è in difficoltà, e li vogliamo ricordare lavorando duro come abbiamo fatto quest’anno, una città coesa, come ci ha riconosciuto il paese e tutto il mondo. L’amministrazione è impegnata a stare ancora vicino a voi. Tutta la città ha lavorato duro, tutti si sono impegnati, e tutti insieme abbiamo dato un segnale all’Italia, all’Europa e al Mondo. Il bene della città alla fine il bene di tutti noi. Siamo qua perché siamo vicini al ponte che è caduto e quello che sta nascendo. Vogliamo dedicare alle vittime il nostro desiderio, quello di una citta che deve cerescere e che deve essere la città più importante del mediterraneo.

Poi il governatore Giovanni Toti: “Una terribile fatalità per tutti noi. Il dolore si può lenire solo con la verità, abbiamo bisogno di conoscere la verità. Questa pila è il sombolo del lavoro che si può fare se si lavora tutti insieme.”

Poi ha preso la parola Nadia Possetti, del comitato dei familiari delle vittime di ponte Morandi: “Dobbiamo avere determinazione per la ricerca della verità, perché quello che è accaduto è inaccettabile. Come cittadini non possiamo accettare che cose del genere possano accadere, e per questo non possiamo restare inermi. Chiediamo un segnale concreto per sentirci tutelati: i beni demaniali sono nati dal sudore dei cittadini e non possono essere la loro causa di morte. Chiediamo che nessun reato del genere possa essere prescritto Ringraziamo tutti quelli che hanno lavorato da subito per non dimenticare questa vergogna nazionale”. Applausi

A seguire il messaggio del premier Giuseppe Conte: “Ho indossato la cravatta che mi avete donato, con il simbolo di questo dolore, che ho portato con me nel mondo, per ricordare a tutti di questo episodio. Il compito della politica non è solo agire nell’emergenza ma anche quella di lavaorare per la prevenzione. Su questo stiamo lavorando. La vita di Genova riparte da qui, una comunità che ha saputo prendersi per mano e ricominciare il cammino. Genova, nella sua ora più buia, ha riacceso la luce e ha dato speranza ad un paese intero”.

Poi alle 11.36 esatte, la città si è fermata per un minuto di raccoglimento. Hanno suonato le campane di tutte le chiese cittadine, mentre le sirene delle navi in porto hanno fischiato in contemporanea in ricordo delle 43 vittime.