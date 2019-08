Ponte Morandi, non solo movimentazione macerie in cantiere questa settimana

Genova. Proseguono le operazioni di cantiere sia a Levante, sia a Ponente per la rimozione dei detriti e la ricostruzione del viadotto sul Polcevera, come si vede dal video inviato dall’Ati dei demolitori.

Secondo l’agenda di cantiere di questa settimana, a Levante, nell’area Campasso si prosegue con l’ulteriore demolizione e la movimentazione di macerie e detriti, oltre che all’allestimento area di stoccaggio materiali. Inoltre si procede alla demolizione e rimozione dell’edificio pericolante area pila 11. Per quanto riguarda la nuova pila 14 è in programma l’installazione del cantiere logistico e dell’impianto di trattamento dei fanghi bentonitici (fanghi da perforzione). Attività dei periti invece per la nuova pila 15 e la nuova pila 16 e, a seguire, rimozione ballast (pietrisco) ed esecuzione di operazioni volte a escludere la presenza di ordigni bellici.

In via Porro: attacco cavalletti pila 10; Le aree del terrapieno Vergano sono state consegnate per attività peritali. Sulla piazza d’Armi getto per la fondazione della nuova pila 11 e posa dell’armatura per getto prima elevazione; In via Perlasca (nuova pila 10): opere propedeutiche alle fondazioni.

I lavori previsti a Ponente sono più numerosi e indicati qui.