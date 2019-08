Ponte Morandi, il Mit firma il decreto per i 160 milioni di indennizzi agli autotrasportatori

Roma. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli ha firmato il decreto ministeriale con cui vengono erogati 160 milioni di euro, 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Si tratta del ristoro delle maggior spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza delle problematiche alla viabilità causate dal crollo del ponte Morandi a Genova.

Il decreto – si legge in una nota – trasferisce le risorse alla contabilità speciale del Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera. Soggetto attuatore per il riparto delle somme, secondo i criteri previsti nel decreto e condivisi con le associazioni di categoria, è l’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale.