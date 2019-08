Piazza Matteotti, ubriaco tenta di aggredire i carabinieri fuori servizio: denunciato

Genova. Palesemente ubriaco e sconnesso si è avvicinato ad alcuni carabinieri della Stazione di San Teodoro e Scali, fuori servizio.

I militari lo hanno invitato ad allontanarsi e, i tutta risposta l’uomo, un algerino di 39 anni, ha cercato di aggredirli.

E’ successo la sera scorso in piazza Matteotti. Dopo essere stato bloccato l’uomo è caduto riportando lesioni guaribili in pochi giorni. Il 39enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.