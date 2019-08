Genova. Una mano di vernice per risistemare l’outfit dei sottopassi di Piazza Corvetto, nel cuore pulsante di Genova. Un lavoro che comprende anche la sistemazione e la messa in sicurezza, lavori per un valore di 350 mila euro, appaltati alla ditta genovese Rebora Costruzioni.

I due passaggio, infatti, da tempo erano lasciati a se stessi e anche gli oramai storiche decorazioni degli alunni di Barabini e Klee, aggiunte qualche anno fa in occasione di una collaborazione tra gli istituti e la civica amministrazione, saranno coperte.

Decisamente deturpate, queste in alcuni casi erano irriconoscibili: rimane una buona idea, molto apprezzata dai cittadini. La speranza è che il muro “pulito” possa ospitare nuovamente l’arte dei nostri ragazzi.