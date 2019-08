Piazza Cavour, cambia la viabilità intorno al mercato del pesce: arriva il doppio senso e spariscono alcuni parcheggi

Genova. Sorpresa questa mattina per i residenti della zona di piazza Cavour che si sono trovati di fronte a una nuova viabilità nella via che porta al varco Cavour e a destra verso il parcheggio dei magazzini del Cotone.

Per ragioni ancora non chiare, il pezzo di stradina tra la sede della guardia di finanza e l’ex mercato del pesce è diventata a doppio senso per circa una trentina di metri.

In questo modo le auto che provengono dal parcheggio del porto antico anzichè essere obbligate ad andare dritte possono svoltare a sinistra anche se questa nuova opzione, visto che poco dopo sono comunque costrette a risvoltare a destra, non sembra avere una qualche razionalità.

Quel che è certo è che il nuovo doppio senso ha costretto a modificare i parcheggi della zona che erano perpendicolari mentre ora sono paralleli alla strada, e per questo sono diminuiti con grande sconforto dei residenti del centro storico.