Genova. Veicoli abbandonati dentro cui sono anche stati stipati rifiuti ingombranti, spazzatura ovunque. La situazione in piazza Battelli a Cornigliano è ormai fuori controllo, tanto che gli attivisti di “Cornigliano La Rinascita” ha puntato i riflettori anche attraverso i social network, per ottenere l’attenzione delle istituzioni.

Da tempo la zona è ormai terra di nessuno. I veicoli abbandonati hanno da tempo il foglio che indica gli accertamenti di polizia, ma per ora nulla si muove.

di 9 Galleria fotografica Degrado in piazza Battelli a Cornigliano









I rifiuti ingombranti scaricati nella piazza hanno ben presto fatto da richiamo per altra spazzatura.

La piazza diventerà a breve un punto di passaggio per l’area verde che sta per essere terminata. Quel giardino lineare che corre accanto alla strada Guido Rossa. Il voltino è, per ora, chiuso da un cancello. Il timore dei cittadini è che presto anche il nuovo spazio rischi di essere luogo di abbandono.