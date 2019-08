Piaggio Aviation, firmata la cassa integrazione a zero ore. Fim Cisl: “Serve un piano unico per tutta l’azienda”

Genova. E’ stata firmata oggi la cassa integrazione per i 23 lavoratori di Piaggio Aviation. Dal 12 al 30 Agosto i lavoratori saranno a zero ore.

Per Alessandro Vella segretario Generale Fim Cisl Liguria “è evidente che il percorso di Piaggio Aviation deve coincidere con quello di Piaggio Aerospace”.

“Come già rimarcato eravamo contrari alla cessione scellerata del ramo d’azienda fatta dal management lo scorso anno – il piano industriale deve condurre ad una soluzione unica per tutti i lavoratori Piaggio. Per questo abbiamo sollecitato un incontro con il Commissario Nicastro per conoscere lo stato di avanzamento del piano industriale”.

“Per quanto riguarda gli stipendi l’azienda ha comunicato che verrano pagati entro il 5 di Agosto”.