Pelagos, avvistato branco delfini in via estinzione. L’ultima volta era stata 30 anni fa

Genova. Per la prima volta dopo oltre trent’anni è stato avvistato, nel cuore del Santuario dei Cetacei Pelagos, a circa tre miglia al largo tra Sanremo e Bordighera, in provincia di Imperia, un branco di circa trenta delfini “comuni”, che a dispetto del nome sono assai rari nel Mediterraneo e minacciati di estinzione.

Insieme agli adulti c’erano anche alcuni piccoli, nati probabilmente un paio di mesi fa. “In oltre trent’anni di monitoraggio in quest’area non avevamo mai avvistato un gruppo di questa specie, che in Mediterraneo ha subito un drastico declino negli ultimi decenni – afferma Sabina Airoldi, responsabile delle ricerche sui cetacei condotte dall’Istituto Tethys nel Santuario Pelagos -.

Gli unici avvistamenti erano di uno o due delfini comuni mescolati a grandi gruppi di stenelle striate, un altro delfino delle stesse dimensioni e molto abbondante in tutto il Mediterraneo”.

(Foto di Tethys Research Institute)