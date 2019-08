Passeggiata notturna per due cinghiali in corso Europa, intervento della polizia locale

Genova. Dalla tarda notte fino a poco prima dell’alba di oggi, quando poi sono intervenuti gli agenti della polizia locale, due cinghiali hanno scorrazzato liberi in corso Europa, nella zona dell’ospedale San Martino.

Gli ungulati sono stati segnalati da alcuni automobilisti, preoccupati che la presenza degli animali potesse provocare incidenti.

Non è certo la prima volta che animali selvatici (e non, qualche giorno fa persino un asino) si spingono nella zona di San Martino e in altri quartieri nelle vicinanze delle colline e delle zone boschive.

Foto di Adriano Crimaldi