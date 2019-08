Genova. Come anticipato nei giorni scorsi da Genova24, riapre il cantiere per la realizzazione del parcheggio in largo Benzi a San Martino, i cui lavori erano rimasti fermi dal 2012 a seguito del fallimento dell’impresa di costruzione e poi interessati da ritardi dovuti ad altri imprevisti, dai livelli di rischio idrogeologico, ai calcoli errati nell’elaborazione, ai contenziosi, alle trattative sui costi.

Oggi pomeriggio, alla presenza delle autorità di Regione, Comune e dei dirigenti dell’ospedale, gli operai hanno ricominciato a lavorare per portare finalmente a termine l’opera. In totale saranno 422 i posti auto, disposti su 5 livelli interrati, e i lavori saranno ultimati a fine novembre 2021.

Ha dunque finalmente una data di conclusione l’infinito cantiere che in questi anni ha causato il degrado di un’area centrale della città sia dal punto di vista logistico che funzionale, tanto da essere definito “buco nero”, “cratere” o “giungla” per le piante e radici che vi si erano insediate.

Da convenzione il concessionario – Saba Italia Spa di Roma – era tenuto a iniziare entro 10 mesi dal 31 ottobre 2018. data di approvazione del progetto esecutivo, ma nel frattempo ha effettuato alcune opere propedeutiche finalizzate a migliorare l’attuale impatto del cantiere sulla città consistenti nella realizzazione di un percorso pedonale protetto per l’utenza ospedaliera.

Si tratta di un’opera realizzata in Project Financing e l’importo dell’investimento è di complessivi 13.792.000 euro. La gestione sarà affidata al concessionario per 35 anni a decorrere dalla data del certificato di collaudo. L’impresa esecutrice dei lavori è Iti Impresa Generale Spa di Modena.

Il project è stato riavviato dopo una difficile rinegoziazione con la concessionaria seguita alla sospensione dei lavori nel novembre 2012. A seguito delle iniziali complicazioni legate alla presenza di sottoservizi non previsti, in fase di esecuzione dei lavori si erano manifestate criticità di tipo strutturale che avevano determinato la sospensione dei lavori con successiva risoluzione del contratto stipulato tra il concessionario e la ditta appaltatrice di allora nonché l’instaurarsi di un contenzioso tra di essi, e la procedura fallimentare avviata nei confronti dell’impresa.

“Ogni volta che si vede un cantiere fermo è un segnale di inefficienza – ha detto il sindaco Bucci – adesso funziona e andrà avanti con una fine stabilita nel 2021, ricordando che l’obbiettivo è portare qui vicino anche i trasporti pubblici, con la metropolitana leggera, i bus e i taxi”. Il presidente della Regione Toti ha detto: “La ripartenza dei lavori di realizzazione di questo parcheggio è importante non solo perché andrà a fornire un servizio per i cittadini che hanno bisogno dell’ospedale e a riqualificare un’area da troppo tempo precaria, ma anche perché rappresenta un ulteriore segnale di una città e di una regione che vanno avanti, lasciandosi alle spalle la staticità degli anni passati”.

Presente anche Giovanni Ucci, direttore generale dell’ospedale policlinico San Martino: “Credo di interpretare la soddisfazione di tutto il San Martino nel vedere finalmente avviata a soluzione una situazione veramente incresciosa dal punto di vista logistico ed estetico che durava da troppo temp – sostiene – la disponibilità dei nuovi parcheggi in Largo Benzi consentirà anche all’ospedale di riposizionare alcuni servizi ambulatoriali in maniera più funzionale per i pazienti”.