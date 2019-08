Pallanuoto, il calendario della Serie A1 femminile: derby ligure alla quarta giornata

Rapallo. Sabato 5 ottobre inizierà il campionato di Serie A1 femminile; si tratta della trentaseiesima edizione. La stagione regolare terminerà il 2 maggio. Due i turni infrasettimanali (5 febbraio e 8 aprile).

Le pause principali sono scandite dalle Nazionali, che parteciperanno dal 12 al 26 gennaio ai campionati europei a Budapest. Il campionato osserverà una lunga sosta, dal 24 novembre al 31 gennaio.

Niente più final six. La formula dei playoff scudetto, cui parteciperanno le prime quattro squadre classificate al termine della stagione regolare, prevede semifinali e finale per il primo posto. Le semifinali si disputeranno secondo gli abbinamenti prima-quarta e seconda-terza con partite di andata e ritorno. Le gare di ritorno si giocheranno in casa delle squadre meglio classificate al termine della stagione regolare. Le squadre vincenti giocheranno la finale scudetto con serie al meglio delle due partite su tre. Il terzo posto, ultimo per partecipare alle coppe europee della stagione successiva, sarà determinato dalla migliore classifica al termine della stagione regolare tra le squadre perdenti le semifinali.

Premesso che l’ultima squadra classificata retrocederà in Serie A2, la seconda retrocessione sarà determinata dal confronto tra le società ottava e nona classificate a meno che non vi siano 7 o più punti di differenza che determinerebbero la retrocessione diretta della nona classificata.

La prima partita ed eventuale terza della finale scudetto e del playout salvezza si disputeranno in casa della squadra meglio classificata al termine della stagione regolare.

Il Bogliasco debutterà tra le mura amiche con il Verona, il Rapallo sarà in trasferta a Padova. La settimana seguente biancazzurre in acqua a Milano, gialloblù in casa contro la SIS Roma. Il derby ligure è in programma alla 4ª e alla 13ª giornata.

Clicca qui per consultare il calendario completo.

Clicca qui per vedere il calendario del Rapallo.

Clicca qui per vedere il calendario del Bogliasco.