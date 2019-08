Pallanuoto, il calendario della Serie A1: debutto in trasferta per Pro Recco e Genova Quinto

Recco. Sabato 5 ottobre scatterà il campionato di Serie A1 maschile. Si tratta dell’edizione numero 101. La stagione regolare terminerà il 23 maggio. Novità principale il ritorno dei playoff scudetto e playout retrocessione, non in un’unica sede. Saranno ben cinque i turni infrasettimanali (23 ottobre, 6 novembre, 27 novembre, 26 febbraio, 29 aprile).

Le pause principali sono scandite dalle Nazionali, che parteciperanno dal 12 al 26 gennaio ai campionati europei a Budapest. La Serie A1 maschile, pertanto, si fermerà dall’8 dicembre al 31 gennaio.

Lo scudetto sarà assegnato dallo scontro diretto tra le prime due società classificate al termine della stagione regolare; il terzo posto, che assegna l’ultimo pass utile per partecipare alla Champions League della stagione successiva, sarà determinato dal confronto tra le società terza e quarta classificate. Il quinto posto, ultimo per partecipare alla Euro Cup della stagione successiva, sarà determinato dalla classifica della stagione regolare.

Premesso che l’ultima squadra classificata retrocederà in Serie A2, la seconda retrocessione sarà determinata dallo scontro diretto tra le società dodicesima e tredicesima classificate a meno che non vi siano 10 o più punti di differenza che determinerebbero la retrocessione diretta della tredicesima classificata.

Le serie dei playoff e playout salvezza si disputeranno al meglio delle due partite su tre. La prima partita ed eventuale terza partita si disputeranno in casa della squadra meglio classificata al termine della stagione regolare.

Esordio fuori casa anche per la Pro Recco, a Firenze, e per l’Iren Genova Quinto, a Siracusa. Due settimane dopo entrambe debutteranno in casa, rispettivamente contro Trieste e Roma.

Clicca qui per consultare il calendario completo.

Clicca qui per vedere il calendario della Pro Recco.

Clicca qui per vedere il calendario dell’Iren Genova Quinto.