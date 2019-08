Oltre 300 di corsa per Ilaria

Partecipazione importante per la decima edizione della “Corri Casanova – Cammina per Ilaria 2019”, l’evento che riunisce appassionati di podismo e solidarietà con i fondi raccolti che sono stati devoluti all’associazione “Per il sorriso di Ilaria di Montebruno”. 2 km di percorso e ben 300 i partecipanti fra competitivi e non.

Gara contraddistinta dai tanti membri degli Zena Runners che hanno colorato il “torpedone” umano di arancione. Vittoria a pari merito per Paolo Fiacchi e Roberto Canepa seguiti da Fabrizio Rapuzzi, mentre per le donne si impone Deborah Pusiol davanti a Silvia Bolognesi e Alessandra Ronchetta. Edizione particolare questa anche alla luce della premiazione per le coppie particolari, ovvero cane + uomo e tante categorie giovanili.