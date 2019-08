Non si ferma all’alt della municipale, ladro di moto inseguito e arrestato a Sestri Ponente

Genova. Un uomo di 45 anni, italiano, è stato denunciato dalla polizia locale per una serie di reati piuttosto lunga che va dalla ricettazione al riciclaggio, all’uso di targa manomessa e fuga dal posto di controllo. Inoltre gli sono state contestate le contravvenzioni per guida senza patente e guida contromano, per un totale di 6500 euro.

Cosa è successo? In via Albareto, questa mattina poco dopo le nove, una pattuglia del sesto distretto di polizia locale ha intimato l’alt ad una moto, il cui conducente però ha scartato il posto di controllo e si è dato alla fuga, procedendo contromano lungo via Menotti.

Gli agenti si sono messi all’inseguimento e hanno trasmesso via radio i dati del motociclo in fuga, che è stato intercettato poco dopo da un’altra pattuglia del distretto in via Catalani. Il conducente, messo alle strette, ha tentato di abbandonare il motociclo, per darsi alla fuga a piedi, ma è stato bloccato dagli agenti.

Il motivo della fuga si è chiarito subito dopo, quando il conducente ha ammesso di aver rubato il motociclo e di aver sostituito la targa.