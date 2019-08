No, a Genova non sono ancora scattate le multe per chi porta a spasso il cane senza bottiglietta

Genova. E’ già passato un mese da quando il consiglio comunale di Genova ha approvato il regolamento in base al quale in città sarebbe stato obbligatorio portare a spasso il cane muniti di bottiglia d’acqua per lavare via immediatamente le tracce di urina.

In questi oltre 30 giorni, caratterizzati da temperature estive mai viste e da una quasi totale assenza di pioggia, qualche genovese in più in giro con la bottiglia (o le bottiglie) d’ordinanza s’è visto. Ma si tratta di eccezioni.

Per chi se lo fosse chiesto, e noi ce lo siamo chiesti, nessun cittadino e nessun turista sono stati multati per la dimenticanza. Sì perché nonostante la legge avrebbe avuto senso soprattutto d’estate, quando gli odori si vaporizzano e diventano insopportabili, eppure non è ancora in vigore.

Pare che tra gli accordi sottobanco a Tursi, per permettere la votazione di una legge proposta dalla minoranza, ci fosse proprio quello di non applicare il nuovo regolamento se non con estrema calma. Per non fare troppo rumore. Per non rischiare di sanzionare i genovesi con multe che, da programma, vanno dai 50 ai 300 euro.

Per adesso si parla di “sperimentazione”, una sorta di periodo di vacatio legis, e non esiste ancora una data per quando inizieranno a scattare le multe. In questa fase di tolleranza, in attesa delle messe a punto procedurali, i vigili urbani dovrebbero ricordare e spiegare alle persone di portarsi la bottiglietta. La delibera di modifica del regolamento approvata a Tursi, inoltre, prevede il cambiamento di alcuni punti non solo sulla condotta degli animali ma anche di pulizia urbana, per cui anche Amiu entra in gioco.

Nel frattempo inizierà la stagione delle piogge e forse l’acqua portata da casa non sarà più così necessaria. Tuttavia bisognerà averla con sé.