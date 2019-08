Musica, il rapper Effeemme torna con il nuovo singolo “No te hagas duena”

Genova. È disponibile dal 19 agosto in tutti gli store digitali, in streaming e su Vevo “NO TE HAGAS DUEÑA”, il nuovo singolo del rapper ecuadoriano, ma ormai genovese di adozione, EFFEEMME su etichetta Show in Action.

Il brano, prodotto dal producer Maicol El Niquel e registrato presso il Waves Music Center di Genova, rappresenta il primo vero progetto da solista dell’artista che vanta già all’attivo collaborazioni con artisti italiani ed internazionali come il duo Alexis & Andrea, il trapper Richway, il cantautore Francesco Curci, oltre ad opening act di concerti per artisti del calibro di Vico-C, Atomic Otro Way, Secreto El Famoso Biberon.

“NO TE HAGAS DUEÑA”, scritto dallo stesso artista, si caratterizza per sonorità tipicamente caraibiche che rievocano l’Ecuador, paese d’origine di Effeemme, e coinvolge giovani e adulti con il suo ritmo trascinante ma anche con i passi della coreografia del videoclip, destinata a diventare virale.

Il video, diretto da Miguel Quispe, è disponibile sul canale Vevo dell’artista: colori, luci, corpi di ballo tutti al femminile, sono i tratti distintivi per una vera e propria festa latina all’insegna del divertimento.

Seppur al termine della stagione estiva, “NO TE HAGAS DUEÑA” saprà imporsi al grande pubblico come vero e proprio tormentone per un finale di stagione col botto. Ascoltare per credere!

Effeemme nasce in Ecuador, ma ancora adolescente si trasferisce in Italia dove cresce e coltiva la sua passione per la musica. Nel 2014 si esibisce al Mediolanum Forum di Assago per il Milano Latin Festival e pubblica i primi singoli di successo come “Ven a bailarla”, che ottiene migliaia di visualizzazioni su Youtube e “Muevete”. Collabora poi con il duo Alexis & Andrea al progetto “Te invito a bailar” con cui si esibisce al RDS Stadium di Genova e pubblica il singolo “Narcostrap” in coppia con il trapper Richway. Viene invitato poi ad aprire i concerti di artisti internazionali come Vico-C, Atomic Otro Way, Secreto el Famoso Biberon e altri. Per l’estate 2019 torna con il singolo “Sognatori”, in coppia con il cantautore italiano Francesco Curci.

“No te hagas dueña” è il suo nuovo singolo e primo progetto ufficiale da solista.

