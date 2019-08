Multedo, miasmi di idrocarburi appestano l’aria. La segnalazione dei cittadini

Genova. Continui miasmi riconducibili ad idrocarburi sono stati segnalati da diversi cittadini nella zona di Multedo in questi giorni, in cui la morsa del caldo è tornata a farsi sentire.

Le segnalazioni, in realtà, arrivano da diversi giorni ed interessano il quartiere cittadino che, come è noto, vede sul suo territorio la presenza di diversi impianti industriali di trasferimento e stoccaggio di prodotti petrolchimici, come Porto Petroli e i depositi costieri Superba e Carmagnani.

La questione dei miasmi, assolutamente cosa non nuova, periodicamente di ripresenta: in questi giorni in cui le temperature impongono le finestre di casa aperte, il problema diventa particolarmente acuto e fastidioso, tanto che sono in molti a segnalarci che è “impossibile respirare”.